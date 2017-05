L’AS Monaco a totalement écrasé Lille (4-0) lors de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1, ce dimanche. Les Monégasques ne sont pas encore officiellement champions, mais il faudrait qu’ils perdent leurs deux derniers matches, que le PSG gagne face à Caen et que ces derniers remontent une différence de but de +17. Monaco est donc presque champion, mais Leonardo Jardim ne veut pas se précipiter.

« Vous me connaissez, je respecte le foot, je ne suis pas ici pour rigoler ou passer le temps. Un jour, Barcelone a mis trois buts en trois minutes, il faut respecter tous les adversaires. Ce soir, on savait que Paris serait performant, et il en a mis cinq à Saint-Etienne, » a-t-il déclaré à l’issue du match.