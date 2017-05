La défaite du PSG à Nice il y a deux semaines a offert un boulevard à l’AS Monaco pour le titre de champion de France. Les Monégasques comptent un match en retard à disputer (face à l’ASSE). Avec 3 points d’avance et une différence de but largement favorable, ils sont en très bonne posture et pour beaucoup, il ne fait guère de doutes qu’ils seront sacrés. C’est cela que combat l’entraîneur Leonardo Jardim.

« À l’extérieur, ça parle beaucoup, il y a des félicitations… Ce n’est pas connaitre le foot. Rien n’est fait. Nous sommes proches mais rien n’est fait. Nous devons continuer notre chemin, ne pas nous relâcher. Le message c’est de ne pas écouter ce qui se dit autour de nous… Le foot c’est seulement sur le terrain », a-t-il expliqué en conférence de presse, ajoutant ne pas être sensible aux différents records. « Le record de points, de buts… Je suis content mais c’est secondaire. L’important c’est seulement le titre. »