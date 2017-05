Leonardo Jardim vient de réaliser l’une des meilleures saisons de sa vie avec l’AS Monaco. Arriver en demi-finale de Ligue des Champions et gagner le Championnat de France était presque inespéré en début de saison, mais le coach portugais a su tirer le meilleur de ses joueurs, comme Bernardo Silva, parti cette semaine à Manchester City.

Dans une interview accordée à L’Équipe, Leonardo Jardim est revenu sur le transfert de son compatriote. « On a parlé ensemble vendredi, je l’ai félicité, il est content. La vie, c’est des opportunités à saisir. Et je suis content aussi de ces trois années où je l’ai aidé à progresser, à devenir plus fort que lorsqu’il est arrivé de Benfica B. »