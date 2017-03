À l’occasion du huitième de finale de Coupe de France entre l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco, Benjamin Mendy retrouvait un Vélodrome qu’il connaît sur le bout des doigts. Résultats des courses : un but, deux passes décisives, et un statut d’homme du match dans ce succès monégasque (3-4 après prolongation).

Interrogé en conférence de presse ce vendredi, Leonardo Jardim ne tarit pas d’éloges à l’égard de son latéral gauche auteur par ailleurs de 5 passes décisives en 17 matches de L1 : « Benjamin Mendy est un joueur de qualité, il a une grosse marge de progression. C’est un joueur passionné par le foot, il me demande à chaque entraînement comment il peut progresser. Il écoute beaucoup, il travaille bien. Il arrivera à un gros niveau ».