Benjamin Mendy était de retour sur la Canebière à l’occasion de Marseille-Monaco (3-4, a. p.) ce mercredi. Après avoir joué trois ans dans la cité phocéenne, le latéral gauche rejouait pour la première fois depuis son départ l’été dernier. Le joueur s’est confié sur ce match particulier pour lui en zone mixte.

« Je suis professionnel, j’ai fait mon match je n’ai pas triché et je respecte mon club l’AS Monaco, après je ne mens pas, tout le monde sait que j’aime l’OM donc c’est vrai que c’est à double tranchant, mais comme je le dis je suis professionnel. Beaucoup d’émotions et de sensations, j’étais excité de revenir dans la ville, ce sont des choses qui n’arrivent pas souvent donc je suis très content de revenir ici et de revoir mes anciens coéquipiers. »