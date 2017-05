Champion de France de Ligue 1 seulement quatre ans après avoir soulevé le trophée de la Ligue 2, l’AS Monaco de Dimitri Rybolovlev a d’ores et déjà marqué l’histoire du football français. Interrogé par l’Équipe, le Russe a dévoilé son meilleur souvenir avec l’ASM, et non ce n’est pas l’un de ces deux titres.

« La victoire à Arsenal (3-1, en Ligue des champions, en février 2015). On ne croyait pas ce qu’on voyait, mais on se disait aussi qu’on était sur la bonne voie » a expliqué Dimitri Rybolovlev dans l’Équipe.