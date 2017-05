En brisant la série d’invincibilité de Gianluigi Buffon, Kylian Mbappé a fait coup double puisqu’il est devenu, à 18 ans et 140 jours, le plus jeune joueur à marquer en demi-finale de Ligue des Champions. Un record qui n’a cependant pas provoqué de grande réaction chez l’intéressé.

« C’est assez anecdotique. On perdait, on était déjà éliminés. On va dire que c’est un petit plaisir personnel. (...) Aujourd’hui, on va dire que ça ne sert à rien. On est éliminé. Les records, on verra ça dans longtemps », a indiqué l’attaquant asémiste en zone mixte.