Auteur de 15 buts en Ligue 1 cette saison, Kylian Mbappé est l’un des grands artisans du sacre de l’AS Monaco. Mais le jeune attaquant tricolore, désormais courtisé par les plus grandes écuries européennes, et notamment le Real Madrid, devra faire un choix pour son avenir cet été. Et pour David Trezeguet, ancien buteur de l’équipe de France et de l’AS Monaco, le joueur de 18 ans doit rester sur le Rocher la saison prochaine.

« Je crois qu’il doit s’affirmer encore. À Monaco, il y a eu le cas récent de Martial, il a quitté Monaco pour aller à Manchester United et ça été beaucoup plus difficile. Quand on quitte la France pour un Championnat au niveau beaucoup plus élevé, on connaît des difficultés. C’est un exemple très clair. Mbappé, on est tous conscients qu’il a les qualités, mais peut-être faire encore une année, ça peut être quelque chose de bien pour lui, pour l’AS Monaco, pour l’équipe de France », a déclaré Trezegol.