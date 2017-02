Depuis le début de la saison, l’attaque monégasque marche littéralement sur l’eau (70 buts en 24 matches en Ligue 1). Thomas Lemar (21 ans) est un grand artisan de cette réussite-là avec ses 6 passes décisives et ses 7 buts. Une forme qui a permis à l’ancien joueur caennais de connaître sa première sélection avec l’Équipe de France A le 15 novembre dernier (France-Côte d’Ivoire 0-0 à Lens). Malgré cette nouvelle mise en lumière, le jeune homme reste très discret et s’affiche très rarement dans les médias. Une manière de voir le football qui détonne avec la majorité de ses confrères footballeurs, qu’il a confié à L’Équipe du jour.

Le journaliste lui demande d’abord s’il se sent plus mûr aujourd’hui pour accorder des interviews, chose qu’il faisait rarement avant « Non. C’est juste qu’avant, je n’en avais pas trop envie. Et pour être honnête, c’est toujours un peu le cas (il sourit). Je préfère faire mes affaires sur le terrain et basta ! Je sais que je suis obligé de passer par là, mais si c’est le moins possible, je prends aussi. » Le Monégasque n’a cependant pas peur que son image en souffre : « les gens pensent ce qu’ils veulent. Je vais bien finir par faire une émission, un jour, mais là, je n’en ai pas envie. Ce n’est pas mon truc. Mon truc, c’est le foot ».