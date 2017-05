Éliminé de la Ligue des Champions, Monaco va désormais pouvoir se concentrer sur le championnat. Leader du classement de Ligue1 avec trois points d’avance sur le PSG, et un match en retard à jouer, l’ASM devrait être sacrée à en croire Kylian Mbappé.

« Bien sûr. Comme on se le répète tous : c’est l’objectif principal du club. L’objectif numéro un c’est gagner le titre. On ne dépend plus de personne. Il reste un ou deux matches à assurer. On va le faire avec professionnalisme et sérieux. Ça devrait passer si on fait les choses bien », a-t-il indiqué en zone mixte.