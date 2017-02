Déjà auteur d’un triplé en Coupe de la Ligue (face à Rennes en décembre 2016, ndlr), Kylian Mbappé a remis le couvert mais cette fois-ci en Ligue 1. L’attaquant de 18 ans a donc marqué 3 des 5 buts de son équipe lors de cette nouvelle victoire face Metz. Interrogé par Canal Plus sur ce nouveau coup de maitre, le Monégasque a plutôt apprécié même s’il ne veut pas s’enflammer.

« On a fait une grande rencontre du début à la fin. On a maitrisé notre sujet. On s’est installé dans leur camp et ça leur a posé beaucoup de problèmes. C’est une soirée réussie. (...) Jouer avec de tels joueurs, c’est un vrai régal. Ça donne envie de travailler pour continuer à jouer. Ça fait vraiment plaisir. J’essaye de saisir les opportunités que l’on me donne. Ça m’a réussi aujourd’hui. Je vais continuer à travailler. L’Équipe de France ? Des rêves on en a toujours. Dans un coin de ma tête, il est bien au fond celui-là. Il y a encore du boulot. »