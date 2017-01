Interrogé par Le Parisien, l’attaquant de l’AS Monaco Kylian Mbappé (19 ans) est revenu sur ses débuts fracassants en Ligue 1. Le champion d’Europe U19 2016, sous contrat jusqu’en juin 2019 avec le club de la Principauté, n’a pas pu échapper aux questions sur son avenir.

« Même si dans le football tout peut arriver, je suis très attaché à Monaco. Ce club me fait grandir et m’a donné la possibilité de jouer en pro », a-t-il lâché, répondant ensuite à l’hypothèse d’un départ au Paris SG à l’avenir. « Quel joueur ne rêverait pas de signer au PSG ? Aujourd’hui, je suis dans une équipe qui tourne vraiment bien et je n’ai pas l’intention de quitter Monaco pour rallier le PSG », a-t-il conclu. L’ASM peut respirer.