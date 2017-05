Cantonné à un rôle de joueur de complément, même s’il s’est souvent révélé important, João Moutinho (30 ans) a entrouvert la porte à un départ de l’AS Monaco cet été au micro de la radio portugaise Antena 1.

« Il me reste aujourd’hui un an de contrat à Monaco. Je veux l’honorer, mais on ne sait jamais. De bonnes propositions pourraient arriver pour Monaco et moi. Je ne pense pas trop à cela en ce moment », a-t-il lâché. Avis aux amateurs.