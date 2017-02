Décidément, ce concept des clubs satellites est à la mode. Alors que Gérard Lopez, le propriétaire du LOSC, compte s’offrir le club de Gil Vicente en D2 portugaise, l’AS Monaco veut en faire de même avec le Cercle Brugge KSV, équipe qui évolue en deuxième division belge.

« Le Mercredi 15 Février 2017, l’AS Monaco FC tient à communiquer avoir fait une offre d’achat (avec conditions suspensives) afin d’acquérir la majorité du capital du club Cercle Brugge KSV (Belgique, ligue 1B). L’assemblée Générale du Cercle Brugge va étudier et discuter cette proposition afin de prendre une décision avant la fin du mois de Février. Ce projet s’inscrit dans la stratégie de développement de l’AS Monaco tournée vers les jeunes talents. Le Club pourrait ainsi bénéficier du savoir-faire de « l’école belge » tout en respectant les traditions et valeurs du Cercle Brugge, club historique du football belge. À terme, ce projet doit permettre aux jeunes de l’Academy AS Monaco de franchir une étape supplémentaire dans leur progression entre l’équipe réserve (en CFA) et l’équipe première du Club Monégasque. Le premier objectif sera de mettre tout en œuvre pour viser l’accession à la 1ère division belge », indique le club de la Principauté dans son communiqué officiel.