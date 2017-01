Annoncé depuis quelque temps sur le départ du FC Séville, Monchi, l’un des meilleurs directeurs sportifs du monde pourrait être intéressé par un projet en France ! Alors que la presse italienne et espagnole l’annonce depuis quelques semaines à l’AS Roma, celui qui a notamment permis à Séville de remporter trois Europa League de suite, s’est exprimé sur son avenir.

« La France et l’Italie, beaucoup plus que l’Angleterre, sont des championnats adaptés à mon travail. Le rôle du directeur sportif est mieux développé dans ces pays. C’est un défi personnel pour moi. Je suis un rebelle, comme peut l’être le club de Séville. Et je veux voir si je suis capable d’avoir les mêmes résultats que j’ai réussi à obtenir en Espagne. Cependant, je quitterai le FC Séville lorsque l’on aura décidé de le faire » explique Monchi, propos relayés par Fox Sport Italia. Un temps, le PSG s’était penché sur son profil. Peut-être que ces déclarations inviteront les dirigeants parisiens à penser reformer le duo qu’il formait il y a moins d’un an avec Emery ?