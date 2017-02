Hier soir, l’international algérien (24 sélections, 2 buts) aura tout essayé pour battre l’OGC Nice, mais cela n’aura pas suffi. En provoquant et en tirant un premier coup-franc qui a amené le but de Mounié (9e) puis en frappant un second qui a rebondi sur le poteau droit de Yoan Cardinale dans les ultimes secondes du match (90e+2), Ryad Boudebouz (27 ans) aura réalisé un match plein. Mais le retour victorieux de Mickaël Le Bihan, après une absence de 17 mois, aura finalement permis aux Niçois de s’imposer (2-1). Un scénario difficile a avalé pour le Montpelliérain, tant son équipe aura réussi à dominer son adversaire - essentiellement en première mi-temps - alors qu’aucune écurie n’avait parvenu à le faire cette année en Ligue 1 à l’Allianz Riviera.

« Quand on fait une première mi-temps comme on a fait ce soir, comme on a dominé cette équipe de Nice, je ne sais pas si cette saison quelqu’un à réussi à leur faire ça ici, c’est frustrant parce qu’on doit absolument faire match nul sur ce match. Et comme je suis un compétiteur je veux absolument le gagner, et on a l’opportunité de le gagner. Ce soir ce sont des points en moins. Si on avait gagné ce soir on aurait pu envisager d’aller beaucoup plus haut en fin de championnat. Je suis énervé après le match, mais quand je repense à la prestation qu’on a pu faire, je suis fier de mon équipe » a déclaré Boudebouz en zone mixte, relayé par L’Équipe.