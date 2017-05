Arrivé en août 2011 à Montpellier, Vitorino Hilton a encore prolongé avec le club ! « C’est notre libéro champion de France, quelqu’un d’attachant et de facile à vivre et surtout un leader dans le vestiaire donc c’était important pour nous de l’avoir une saison de plus », a expliqué Laurent Nicollin lors de la signature.

Alors que son contrat s’achevait en juin 2017, le défenseur brésilien de 39 ans relève donc le défi de jouer à 40 ans ! Un fait qui serait inédit dans le championnat de France et qui constituerait un nouveau record après être devenu le plus vieux buteur de la Ligue 1 au XXIe siècle. « Un jour j’ai dit qu’il fallait que j’arrive à 40 ans aujourd’hui ça se concrétise, je viens de prolonger mon contrat, je vais avoir 40 ans et je suis toujours au club, j’en suis très fier. Je m’étais mis cette idée en tête, mais je savais que ce serait dur d’y arriver, car on ne maîtrise pas tous les paramètres et là je suis en train de réaliser mon rêve. Quand j’ai signé il y a 6 ans, je ne m’attendais pas à rester aussi longtemps et je suis heureux que ce soit dans le club qui m’a ouvert ses portes, qui m’a permis de rejouer au foot et où je continue à prendre énormément de plaisir », a expliqué Hilton sur le site du club.