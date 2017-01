Alors que le président montpelliérain,nous avait confié il y à moins d’une semaine, à propos d’un possible départ de Morgan Sanson à Marseille « s’il y a beaucoup d’argent, il part. Tout est à vendre dans le football. Entre 10 et 15 millions d’euros, il part, c’est son prix » Louis Nicollin demanderait finalement bien plus pour son milieu de terrain.

Interrogé sur l’antenne de France Bleu Hérault, Louis Nicollin a affirmé que « Morgan Sanson ne partira pas cet hiver sauf si nous avons une offre de 20 à 25M€. Il est à Montpellier et restera à Montpellier. Et au mois de juin on verra. Moi ce que je souhaiterai c’est le transférer dès maintenant et qu’on nous le laisse en prêt pendant six mois, pour arranger nos affaires financières parce qu’on est très très mal, mais si ça ne se fait pas on verra bien ». Ce personnage historique de notre championnat a cependant récemment affirmé qu’il n’avait jamais été contacté par les dirigeants de l’OM concernant ce transfert.