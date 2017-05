Pour cette 37e journée de Ligue 1, l’OL se déplace sur la pelouse de Montpellier avec pour objectif de valider définitivement sa 4e place en championnat, qualificative directement pour la League Europa.

Éliminé de cette coupe d’Europe par l’Ajax ce jeudi, Lyon voudra rectifier le tir afin de conclure la saison sur une note plus positive. Genesio aligne une équipe en 4-2-3-1 ave Jallet et Rybus en latéraux. Tousart est associé à Tolisso au milieu alors que Ghezzal, Fekir et Depay seront en soutien de Lacazette.

Les compositions :

Montpellier : Pionnier - Mukiele, Congre, Pokorny, Sylla - Lasne, Skhiri, Sessegnon - Boudebouz, Mounié, Ikoné.

OL : Lopes - Jallet, Nkoulou, Diakhaby, Rybus - Tousart, Tolisso - Ghezzal, Fekir, Depay - Lacazette.