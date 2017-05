Après une saison décevante (15e place en Ligue 1) Montpellier espère repartir de l’avant la saison prochaine. Le club de l’Hérault a déjà trouvé un nouvel entraîneur : Michel Der Zakarian. Et lors de la présentation à la presse de ce dernier, Laurent Nicollin, le président délégué du MHSC, a évoqué les futurs chantiers de ce mercato.

« On a ciblé trois postes. On cherche un gardien, un défenseur central et un attaquant. On y travaille. (...) S’il y a d’autres départs on les compensera. Mais pour Steve Mounié ou d’autres, il n’y a pas de porte ouverte, a ajouté Nicollin. Ryad (Boudebouz) a un bon de sortie mais je n’ai pas d’offre officielle. Il faudra que la somme nous satisfasse. » a annoncé Laurent Nicollin en conférence de presse. Pour rappel, Montpellier a déjà recruté un arrière droit.