S’il est le deuxième chois dans la hiérarchies des gardiens monégasques, Morgan De Sanctis ne semble pas trop s’en faire pour autant. Mieux, il se sent tout à son aise à l’AS Monaco, un club qu’il n’a pas hésité à couvrir d’éloges dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport.

« Évoluer à Monaco est une expérience merveilleuse », a ainsi reconnu l’ancien portier du Napoli ou encore de l’AS Roma. Et d’ajouter : « Nous avons un super président, un club très bien structuré et Leonardo Jardim est un entraîneur aussi excellent que pragmatique. C’est la personne idéale pour gagner le championnat. » De Sanctis a ensuite encensé les jeunes talents monégasques et le retour en grande forme de Radamel Falcao : « Il a de supers jeunes comme Sidibé, Fabinho, Mendy, Bakayoko, Mbappé ou encore Boschilia. Et puis il y a Falcao qui revient au meilleur de sa forme et qu irefait partie des cinq meilleurs avant-centres en Europe. »