Blessé face à Nantes, Bafétimbi Gomis va manquer à l’OM entre 4 et 6 semaines. Un véritable coup dur pour le club phocéen tant le meilleur buteur de L1 en activité était indispensable sur le front de l’attaque marseillaise. Interrogé en conférence de presse sur le sujet, Morgan Sanson a reconnu que l’absence de Gomis avait impacté le vestiaire marseillais. « Cela a un impact fort sur le groupe. Bafé est le patron du vestiaire. Il est très écouté. On a ce devoir de jouer sans lui et de briller sans lui, de marquer des buts. »

Et son absence va sans doute chambouler l’organisation tactique de Rudi Garcia, ce qu’avoue à demi-mot l’ancien milieu de terrain de Montpellier. « On a plus ce gabarit comme Bafé devant, et on aura sans doute un plan de jeu un peu différent. Il n’y a pas d’inquiétude à avoir. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent marquer. Mais c’est clair que ça va être une période un peu plus compliquée pour nous par rapport au jeu qu’on va produire, à commencer par samedi face à Rennes. Ça va être aux joueurs de côté de plus performer plutôt que de jouer long sur Bafé. » Premiers éléments de réponse face à Rennes samedi.