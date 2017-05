José Mourinho a connu cet après-midi sa première défaite contre Arsène Wenger, avec qui il entretien une relation explosive. Après la rencontre, en zone mixte, le Portugais a expliqué qu’il n’avait pas trouvé son équipe catastrophique.

« Je suis déçu par le résultat, pas forcément par la performance, j’ai apprécié notre prestation collective. On a eu des opportunités d’ouvrir le score avant eux, mais on ne l’a pas fait. (...) Et puis Arsenal ne s’est pas montré si dangereux non plus, » a-t-il confié.