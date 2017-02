Hier soir, Saint-Etienne s’est incliné 3 à 0 face à Manchester United en Ligue Europa. Pourtant, les Verts ont livré une bonne prestation face aux Red Devils. Après la rencontre, Jordan Veretout a confié : « Il y a pas mal de regrets. Je pense aussi que l’on n’a pas été aidés par l’arbitrage. Il y a deux coups de sifflets qui n’auraient pas dû être sifflés. C’est comme ça, mais c’est sévère. Je pense qu’on a montré une belle image de Saint-Etienne. On aurait aimé marquer ce ou ces buts en première période. Je pense qu’on avait les opportunités pour marquer ».

Son coéquipier Henri Saivet est du même avis : « Beaucoup de frustration car c’est un match où on a su mettre beaucoup d’intensité à l’image de la première période où on s’est procuré pas mal d’occasions. On savait qu’on pouvait les mettre en difficultés et on a fait tout ce qu’il fallait. Le score est un peu lourd. 3-0 avec toutes les situations que l’on a eu, ça ne reflète pas du tout le match. Aujourd’hui (hier), ils ont fait preuve de réalisme. Nous, il faut que l’on travaille sur ça. On s’est crée des situations et on devait marquer au moins un but. Ça nous servira à l’avenir ».