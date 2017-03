Ce week-end se joue la 27e journée de Premier League. Et la première rencontre de ce samedi se déroule à Manchester, à Old Trafford plus précisément, où United reçoit Bournemouth.

Victorieux de l’EFL Cup face à Southampton, les hommes de José Mourinho peuvent revenir - potentiellement - dans le top quatre du championnat anglais s’ils étaient amenés à l’emporter face à Bournemouth, actuel 14e.

Man U : De Gea - Valencia, Jones, Rojo, Shaw - Carrick, Pogba - Mata, Rooney, Martial - Ibrahimovic

Bournemouth : Boruc - Smith, Cook, Mings, Daniels - Surman, Arter - Fraser, Pugh, King - Afobe

Retrouvez le résumé de la rencontre sur Foot Mercato à l’issue du match.