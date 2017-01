Également suivi par Manchester City, Chelsea et Arsenal ; Kieran Tierney (19 ans) pourrait finalement rejoindre les Red Devils. Selon The Mirror, l’arrière latéral du Celtic Glasgow pourrait faire l’objet d’une offre de plus de 10 millions d’euros de la part de Manchester United.

Blessé ces derniers mois à cause d’une blessure à la cheville, il aurait cependant convaincu les recruteurs mancuniens. Sa grande prestation en Ligue des Champions contre Manchester City (3-3) cette année aurait été le déclic pour son recrutement.