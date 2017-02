Qu’il semble loin le temps où Old Trafford doutait de l’intégration de Zlatan Ibrahimovic dans le championnat anglais. Auteur de 24 buts depuis le début de la saison (toutes compétitions confondues), l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain est en train de conquérir le royaume britannique, certains le voyant même entrer dans la course pour le titre de meilleur joueur de la saison en Premier League.

À 35 ans, le géant suédois a également réussi à convaincre une légende de Manchester United : Ryan Giggs, qui le compare déjà à une autre idole du nord de l’Angleterre : le « King » Eric Cantona. « Je pense qu’il y a des similitudes entre Zlatan et Éric grâce notamment à cette confiance qu’ils ont dans leur propre capacité et à leur faculté de remplir leurs objectifs. (…) Avec leur énorme force mentale, cela ne les a pas perturbés de venir à United en étant les joueurs n° 1. (…) Même quand ils jouent bien et reçoivent toute l’adoration, ils ne se laissent pas emporter » a confié Giggs au Daily Mail. Si le contrat d’Ibrahimovic se termine en juin, il possède cependant une année en option supplémentaire. L’idée de conserver Ibra une saison de plus ne déplairait pas à Mourinho.