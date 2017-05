Touché aux ligaments croisés du genou, Zlatan Ibrahimovic a dû terminer sa saison plus tôt que prévu. Alors que cette grave blessure aurait convaincu les dirigeants de Manchester United de chercher un autre attaquant de grande envergure pour le prochain exercice, l’agent du Suédois, Mino Raiola, a confirmé que son client souhaite poursuivre sa carrière chez les Red Devils.

« Il veut rester en Angleterre, il veut rester au sommet et s’il voit qu’il peut être un atout précieux pour Manchester United, alors pourquoi pas Manchester United ? Il peut être un atout précieux pour d’autres clubs de premier plan aussi... Mais je pense qu’il est respectueux de parler d’abord avec Manchester United et de voir ce que toutes les parties veulent. Nous avons beaucoup d’offres d’autres clubs et nous devons les évaluer » a expliqué Raiola à talkSPORT.