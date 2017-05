Cette finale de la Ligue Europa était suivie de très près du côté de l’OGC Nice. En effet, les Aiglons pouvaient espérer sauter un tour préliminaire et se qualifier directement pour les barrages de la Ligue des Champions en cas de victoire de l’Ajax Amsterdam face à Manchester United. Mais ce sont les Red Devils qui se sont imposés, et le club azuréen va donc devoir affronter un adversaire de plus pour se qualifier pour la C1.

« Le scénario rêvé pour l’OGC Nice ne s’est pas réalisé. Une victoire de l’Ajax aurait permis aux Aiglons de « sauter » un tour de qualification cet été et d’atteindre directement les barrages de Ligue des Champions. Mais il n’y a pas eu de miracle à Stockholm. (...) Troisième de L1, le Gym disputera le 3e tour qualificatif de la plus prestigieuse des compétitions fin juillet et aura repris au préalable le chemin des terrains d’entraînement le 19 juin. Il connaitra l’identité de son adversaire le 14 juillet lors du tirage au sort », explique le Gym dans un communiqué.