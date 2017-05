Ce mercredi soir, Manchester United s’est adjugé la Ligue Europa en venant à bout de l’Ajax Amsterdam (2-0). Paul Pogba a joué un rôle prépondérant dans ce succès mancunien, puisque c’est le Français qui a ouvert la marque pour son équipe peu après le quart d’heure de jeu. Marqué par le décès de son père et l’attentat survenu à Manchester, La Pioche a tenu à rendre hommage aux victimes.

« Ça n’a pas été facile, avec ce drame avant de partir. Cette victoire, quelque part, elle est pour eux, pour les victimes. Ma célébration était pour mon père que j’ai perdu récemment, mais pour eux aussi. Je voulais gagner, comme tout le monde. On a fait une grosse performance. On a joué comme une équipe soudée, et ça paie. Je suis fier de tout le monde. On a été critiqué, mais le résultat est là. On n’a pas fait une grande saison, mais imaginez ce que serait une grande saison alors », explique-t-il au micro de beIN Sports.