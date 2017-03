Le tout jeune retraité Franck Lampard était lundi soir l’invité de Sky Sports avant le match de son ancien club (Chelsea) contre West-Ham (victoire 1-2 des Blues) et il a profité de cette occasion pour faire part de son avis très tranché sur le niveau de jeu de Paul Pogba. Arrivé cet été pour une somme record (près de 105 millions d’euros) à Manchester United en provenance de la Juventus Turin, l’international français (23 ans, 44 sélections) n’a pas encore convaincu le meilleur buteur de l’histoire de Chelsea (211 buts).

« Lorsque vous avez ce prix-là sur les épaules, vous vous devez de donner des résultats. Il ne les a pas encore tout à fait livrés. Si vous voulez faire de lui le Paul Scholes de votre milieu de terrain, était-il vraiment nécessaire de mettre 105 millions d’euros sur lui ? Si cela va changer quelque chose s’il joue régulièrement et qu’il marque souvent ? Juan Mata marque souvent lui aussi, mais ses buts, eux, sont importants. On attend que Pogba soit beaucoup plus influent », a déclaré Lampard dans Sky Sports.