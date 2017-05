De nouveau en grande forme, Edin Dzeko rêve de retrouver les sommets européens. Dans la peau du meilleur buteur de la Serie A avec 28 buts au compteur, l’attaquant bosnien de 31 ans se sentirait de nouveau légitime pour déposer son CV dans les plus grandes écuries du Vieux continent. Et à l’entendre, sa destination rêvée serait Manchester United.

« Une fois, j’aimerais jouer sous les ordres de José (Mourinho). Ils l’appelaient « Special One » en Angleterre. Il est spécial, a remporté tant de trophées avec des équipes différentes. J’ai souvent discuté de lui avec ses anciens joueurs et je peux vous assurer qu’ils disent tous des choses gentilles sur lui » a expliqué Edin Dzeko dans une interview accordée à Sky Sports Italia. Lukaku, Griezmann, Belotti et maintenant Dzeko, les supporters de Manchester United peuvent être rassurés, ils auront du lourd en attaque la saison prochaine.