À quelques jours de Manchester United – Saint-Étienne, les supporters des Verts bouillonnent d’impatience. Une telle affiche européenne leur rappellera sûrement les plus belles pages du club sur la scène continentale dans les années 70-80. Mais de l’autre côté de la Manche, un autre homme que Paul Pogba, le frère de Florentin, est heureux de retrouver l’ASSE. Il s’agit d’Anthony Martial. L’ancien Lyonnais se remémora la grande rivalité avec le club du Forez, mais il redoute également l’ambiance de feu au stade Geoffroy-Guichard lors du match retour.

« Il y avait une grosse rivalité quand j’étais encore à Lyon. C’est toujours une ambiance électrique et ce sont des gros matches, le genre que tous les joueurs aimeraient jouer. (…) Donc j’ai toujours ce petit côté rival quand je vais jouer contre eux. On sait que ça va être un match difficile, mais si l’on joue avec notre qualité, je pense qu’on pourra faire de belles choses. (…) Ce serait bien si je pouvais marquer contre eux, mais le plus important c’est que l’on gagne » a déclaré Martial sur le site officiel de Manchester United. L’international français redoute aussi le match retour à Geoffroy-Guichard : « il y a déjà une grande ambiance d’habitude, et ils n’ont pas l’habitude de jouer contre des gros clubs comme Manchester United. (…) Déjà contre les petites équipes il y a une grosse ambiance, donc je n’imagine même pas ce que ça va être avec nous. Il va falloir qu’on fasse attention à ça ».