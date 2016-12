Manchester United remonte peu à peu la pente. Victorieux hier de Sunderland (3-1), les Mancuniens, sont ainsi provisoirement revenus à hauteur de Tottenham, cinquième. Une victoire qui fait du bien et qui a surtout été marquée par le but sublime d’Henrikh Mkhitaryan. L’Arménien a en effet inscrit la troisième réalisation des siens en réalisant un somptueux "coup du scorpion" sur un centre de Zlatan Ibrahimovic. Un but sur lequel est revenu l’ancien de Dortmund pour le média SkySports.

« C’est le plus beau but que j’ai jamais mis dans ma carrière », a tout simplement reconnu celui qui a planté trois pions en autant de matches toutes compétions confondues. Et de raconter : « Mon premier réflexe a été de regarder si l’arbitre de touche m’avait signalé hors-jeu. Ce n’était pas la cas, donc j’ai pu célébrer mon but (...) Mais sur mon geste, j’espérais juste que le ballon finisse au fond des filets. » À noter que l’Arménien était bien... en position de hors jeu.