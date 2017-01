Si la Chine tente d’attirer les meilleurs joueurs du Vieux Continent, à l’image de Witsel ou d’Oscar qui ont rejoint le pays asiatique cet hiver pendant que d’autres comme Cristiano Ronaldo ont refusé, elle essaye aussi de s’offrir les meilleurs entraîneurs. Ainsi, dans un entretien accordé à GQ, José Mourinho a confié avoir reçu une offre en provenance de la Chinese Super League.

« Moi j’ai déjà refusé une grosse offre pour rejoindre la Chine, mais je ne vais pas critiquer ceux qui décident d’y aller. C’est leur choix, leur vie. Seuls eux peuvent décider quoi faire de leur vie et décider de ce dont ils ont besoin pour leur avenir. D’autres entraîneurs de Premier League ont été critiques, mais moi je ne le suis pas. Ceci dit, je suis inquiet, parce qu’ils peuvent proposer des contrats impossibles à voir en Europe. Au final, le joueur qui veut partir est un joueur que tu ne veux plus dans ton équipe. Imagine un joueur de 24 ou 25 ans qui veut partir. A 24 ou 25 ans ? Ok, adieu, sois heureux. Le joueur qui a 31 ou 32 ans qui décide de partir, d’accord, pas de problèmes. Après ils reviennent avec le compte bancaire bien rempli. Quand ils sont jeunes et qu’ils ont l’opportunité d’être dans les meilleures compétitions et qu’ils décident de partir, c’est peut-être mieux qu’ils s’en aillent », a confié le Special One.