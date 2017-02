Wayne Rooney est envoyé de toute part en Chine depuis plusieurs semaines, mais le joueur a récemment déclaré qu’il ne partirait pas et qu’il souhaitait donc rester à Manchester United. José Mourinho, son entraîneur, n’a pas échappé aux questions sur le sujet en conférence de presse.

« Je vous ai déjà dit que les questions que vous me posiez sur lui étaient des questions pour lui. Seul lui pouvait y répondre et il l’a fait au bon moment. Votre question était la dernière sur Wayne Rooney et elle devra l’être jusqu’à la fin de la saison. Il a dit qu’il voulait rester et aider l’équipe à obtenir des trophées. Je suis content de ça. » Cela a le mérite d’être clair.