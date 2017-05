Alors que le transfert du gardien espagnol de Manchester United David De Gea vers le Real Madrid paraissait déjà acté, les dernières déclarations de José Mourinho ont jeté le trouble. L’entraîneur portugais a expliqué qu’il compte effectivement sur l’ancien portier de l’Atlético de Madrid pour la saison prochaine.

« Si vous le revoyez avec le maillot de Manchester United la saison prochaine ? Je pense que vous pourrez le revoir contre les LA Galaxy lors du premier match de pré-saison à Los Angeles (…). David (De Gea) est au top niveau mondial, et évidemment, nous voulons rester au top niveau mondial », a expliqué Mourinho en conférence de presse, propos relayés par The Mirror. Alors coup de bluff pour faire monter les enchères ou réelle intention de le garder ? En cas de départ, Jan Oblak (Atlético de Madrid) et Samir Handanovič (Inter Milan) sont les deux favoris pour prendre le relais.