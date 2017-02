Hier soir, Manchester United s’est imposé 3 à 0 face à l’ASSE en Europa League. Un score flatteur pour les Red Devils qui ont été bousculés, surtout en première période, par les hommes de Christophe Galtier. Les Mancuniens ont aussi bien été aidés par l’arbitrage. Après la rencontre, Zlatan Ibrahimovic a tenu à rendre hommage à ses adversaires au micro de MUTV : « C’est un bon résultat car que je sais à quel point c’est difficile de jouer là-bas. Ils ont un public fantastique et le stade est très beau. Ils ont une bonne équipe. Ils ont toujours posé des difficultés aux équipes contre lesquelles ils jouent. Quand j’étais au Paris Saint-Germain, c’était la même chose. Ils ont été bons ce soir ».

Un avis que partage José Mourinho, qui compte aligner une équipe forte au match retour. Ses propos sont relayés par L’Équipe : « Je suis très content du résultat car on ne méritait pas de mener à la mi-temps. Notre entame de match s’explique par un manque de concentration. Je l’avais senti dans le vestiaire, avec mon staff, avant le match. Il y avait beaucoup de bruit. Les Stéphanois en ont peut-être profité. La seconde période fut complètement différente. Je suis très content mais ce n’est pas encore terminé. On sera peut-être plus concentrés au tour suivant. (...) Nous devons jouer tous les matches avec la même attitude. Si nous battons Saint-Etienne et allons en huitièmes de finale, alors nous aurons la bonne attitude. Les résultats de ce soir ont montré que plusieurs grands clubs seront au prochain tour, des clubs du niveau de la Ligue des champions. Alors, nous devons obtenir un bon résultat mercredi prochain afin de pouvoir participer au prochain tirage au sort ».