Débarqué à Manchester United cet été lors d’un transfert record estimé à 120 M€, Paul Pogba a rejoint un autre joueur star de la planète ballon rond. Il s’agit de Zlatan Ibrahimovic. Les deux hommes s’entendent sur le terrain comme en dehors. Interrogé sur sa relation avec le Suédois sur SFR Sport, Pogba a fait les éloges de son coéquipier.

« C’est un phénomène, c’est un leader. Il aime bien donner des conseils, il est toujours derrière nous. C’est un peu le grand frère de l’équipe. C’est le petit vieux (rires). C’est le plus ancien du groupe avec beaucoup d’expérience, qui a joué avec de grands joueurs, dans de grands clubs. C’est le leader sur et en dehors du terrain. Il a du charisme, il a une personnalité, il dégage quelque chose. Ce qu’il fait, à son âge, est exceptionnel. Et puis il va continuer, il est « fit », ce n’est pas un joueur qui se blesse beaucoup. C’est un joueur exceptionnel. […] Il veut nous faire avancer, il nous donne ses conseils. »