« Il faut jouer, c’est le mieux pour tout jeune footballeur » disait Youri Tielemans (19 ans) dans une interview accordée à la Dernière Heure. À une centaine de kilomètres de la Belgique, dans le nord de l’Angleterre, Marcus Rashford (19 ans) se dit sûrement la même chose que son confrère. Depuis le début de l’année, l’attaquant international anglais (6 sélections) joue peu à Manchester United. Avec seulement 10 titularisations en Premier League cette saison, barré notamment par un excellent Zlatan Ibrahimovic, Rashford n’a pas beaucoup l’occasion d’acquérir de l’expérience.

Selon The Times, Manchester United voudrait absolument prolonger sa jeune pépite, dont le contrat court actuellement jusqu’en 2020. Une offre dans laquelle le salaire de Rashford se verrait doublé pour atteindre les 59 000 euros mensuels aurait même été transmise. Mais le joueur n’est pas pressé et souhaite attendre de voir comment sa situation sportive va évoluer.Manchester United a déjà repoussé des demandes de prêts de West Ham et du FC Séville cet hiver, mais d’autres clubs pourraient sauter sur l’occasion pour signer Rashford l’été prochain. Liverpool et Tottenham suivent avec attention le dossier toujours selon The Times, bien que le coéquipier d’Anthony Martial privilégie un avenir à Old Trafford.