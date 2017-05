Sergio Romero est à Manchester United depuis la saison 2015, mais il est malheureusement relégué au poste de doublure puisque José Mourinho a fait de David de Gea son gardien numéro un. Cependant, le gardien argentin était titulaire en coupe d’Europe.

Et d’après des propos rapportés par L’Independent, le joueur veut rester à Manchester United la saison prochaine. « Je pourrais être le numéro un ou le numéro deux, tout dépend du travail que je fais. Mon intention est de rester. J’ai choisi de venir ici en raison de ce que le club est. C’est un club énorme, l’un des plus grand au monde, quelque chose que je ne pouvais pas refuser. Je savais qu’il serait peut-être un peu plus difficile de jouer beaucoup, » a-t-il déclaré.