Annoncé sur le départ en Chine il y a quelques jours à peine, Wayne Rooney (31 ans) avait finalement préféré rester à Manchester United pour finir la saison et remporter des titres. C’est déjà chose faite depuis la victoire des Red Devils en Coupe de la Ligue contre Southampton (3-2).

Seulement, son avenir à Old Trafford n’en est pas assuré pour autant, et ce, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2019. Selon The Sun, l’international anglais (119 sélections, 53 buts) pourrait résilier à l’amiable son bail avec MU. La formation mancunienne ne mettrait aucune condition. Il pourrait ainsi rejoindre un club de Premier League, puisqu’il souhaite rester outre-Manche, pour 0€ d’indemnité de transfert. Aux dernières nouvelles, Everton, son club formateur, serait séduit à l’idée de le récupérer.