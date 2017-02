Si le mercato hivernal est clos depuis le 31 janvier en Europe, le marché chinois reste lui ouvert jusqu’au 28 février. L’occasion pour les clubs de Chinese Super League de frapper encore de gros coups en attirant de grands noms du football mondial - Oscar, Hulk, Witsel ou Tevez y évoluent déjà – et Wayne Ronney serait la prochaine grande cible selon le média anglais, The Telegraph. Le capitaine des Red Devils est en effet en manque de temps de jeu avec son club – il n’a plus été titularisé en Premier League depuis mi-décembre – ce qui commence à faire tache pour le deuxième plus gros salaire du royaume (juste derrière Pogba avec 15,6 millions d’euros par an).

Son entraîneur, José Mourinho, a déjà émis le souhait de garder l’Anglais jusqu’à la fin de la saison. Ce dernier est en effet indispensable dans la rotation d’un effectif qui est encore engagé sur quatre tableaux différents (Premier League, Cup, League Cup et Europa League). Mais selon le Telegraph, le club sera disposé à négocier si le meilleur buteur de l’histoire de Manchester émet le souhait de quitter le nord de l’Angleterre. Certains clubs chinois proposeraient jusqu’à 37 millions d’euros par saison pour s’offrir un énième énorme coup de projecteur sur leur championnat. Ce qui pourrait permettre à Manchester United de financer un autre grand coup sur le marché des transferts l’été prochain, et pourquoi ne pas surenchérir pour Thomas Müller puisque MU avait déjà proposé 100 millions d’euros.