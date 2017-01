Wayne Rooney est entré dans l’histoire de Manchester United ce samedi après-midi face à Reading en Cup (4-0). En effet, le buteur anglais a inscrit son 249e but sous les couleurs des Red Devils et a donc égalé le record d’efficacité de Sir Bobby Charlton. Interrogé au terme de la rencontre, l’Anglais s’est exprimé sur cette belle performance.

« C’est un moment de fierté. Le faire (égaler le record) dans un club comme Manchester United, je suis extrêmement honoré et c’est vraiment un moment de fierté pour moi. Je n’aurais jamais imaginé cela. C’est un honneur d’être là-haut avec Sir Bobby. Vous voulez toujours battre les records votre public et nous avons maintenant deux matches à venir à la maison et j’espère marquer mon prochain but dans un de ces deux-là », a déclaré Rooney.