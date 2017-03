Michael Carrick est devenu un joueur emblématique de Manchester United. L’international anglais joue chez les Red Devils depuis plus de onze ans. Il a remporté de nombreux trophées comme la Ligue des Champions en 2008. Le milieu de terrain de 35 ans est en fin de contrat à la fin de la saison et attend une prolongation de contrat.

Le joueur espère de son côté continuer l’aventure à Old Trafford et attend un signe de ses dirigeants comme il l’a déclaré à The Guardian. « Je n’ai pas vraiment eu une discussion avec José Mourinho à propos de cela pour le moment. Évidemment ça va arriver, ça va se produire à un moment donné, très vite, j’en suis sûr. Je suis vraiment très détendu par rapport à ça. (…) Je ne me vois pas dans un autre endroit, donc si je ne prolonge pas, la retraite est une solution. »