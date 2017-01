Wayne Rooney a battu le record de buts de Bobby Charlton ce week-end, en inscrivant sa 250e réalisation sous les couleurs des Red Devils. L’international anglais rentre un peu plus dans la légende. Après le match nul face à Stoke et l’égalisation de Rooney donc, c’est Zlatan Ibrahimovic qui s’est exprimé au micro de Sky Sports sur son coéquipier.

Et le moins que l’on puisse dire c’est que le Suédois est fan de l’Anglais. « C’est un joueur complet et un leader sur le terrain, il aide bien ses coéquipiers et a cette grande qualité de marquer des buts, de savoir aider. Il travaille très dur, il a une bonne attitude et un bon esprit. Tout le monde sait qui il est, et ce pays doit l’apprécier. » Venant de la part de l’ex-Parisien, tant de compliments ne sont pas fréquents. Et il ne s’arrête pas là. « Je ne vois pas d’autres attaquants comme lui. Donnez-moi des noms, dites-moi. Mais vous ne serez pas encore heureux. »