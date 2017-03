Le joueur de l’AS Nancy-Lorraine, Julien Cétout, a été placé en garde à vue par les policiers de la ville jeudi soir suite aux accusations de son épouse qui affirme avoir été frappée par ce dernier. Le joueur de 30 ans ne sera donc pas du déplacement de l’ASNL samedi à Paris, mais il a souhaité donner sa version des faits dans les colonnes de l’Est Républicain.

« Pour bien comprendre la situation, il faut savoir qu’il y a une procédure de divorce en cours conflictuelle. L’argent n’est pas le plus important pour moi, mais je lui ai quand même demandé des explications par rapport à certaines dépenses énormes. Il était 20 h 30 environ. Le ton est monté. Je me suis approché d’elle et elle m’a griffé le visage. Je l’ai agrippée par le bras et je l’ai juste repoussée sur une chaise. Rien de plus. Je suis ensuite parti en voiture pour que ça ne prenne pas plus de proportions devant nos trois enfants. (…) Jamais je ne l’ai frappée. Ça ne pourrait pas me venir à l’esprit de taper la mère de mes trois enfants. Avoir une dispute et repousser quelqu’un, ce n’est pas du tout la même chose que porter un coup. J’insiste là-dessus. Je suis un gars tranquille qui aime bien rigoler. (…) J’ai des défauts, mais je ne veux pas passer pour une personne que je ne suis pas. Je m’excuse auprès de l’ASNL si cette histoire lui cause du tort, mais il s’agit juste d’un problème privé qui a pris une ampleur totalement démesurée. Je serai lundi à l’entraînement. Je parlerai au coach, je répondrai aussi à mes coéquipiers s’ils me posent des questions. Je veux reprendre ma vie de footballeur normalement. Je suis attaché à l’ASNL, j’ai bien l’intention de vivre encore de belles choses avec Nancy » a déclaré Cétout dans l’Est Républicain.