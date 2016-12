La phase aller de la Ligue 1 bouclée, il est maintenant l’heure de se tourner vers le mercato hivernal du mois de janvier, durant lequel certains clubs essaieront de réaliser quelques bons coups. Si l’OM et le PSG en seront certainement les principaux agitateurs, d’autres clubs tenteront leur coup, à l’instar du Nancy de Pablo Correa

« Compte tenu de nos moyens financiers, je ne vois pas comment un attaquant décisif pourrait nous rejoindre, par exemple. La seule chose possible, ce serait le prêt d’un joueur », a ainsi confié le technicien nancéien dans les colonnes de l’Est Républicain. Et d’ajouter, confiant : « Mais je ne me plains pas. Pas du tout même. (...) Je suis content du groupe actuel. Lors des dix dernières journées de Ligue 1, nous n’avons perdu qu’à Monaco et Marseille. Cela signifie quelque chose. » Plaisantin, Correa s’est tout même dit prêt à accueillir Ronaldo « les bras ouverts. »