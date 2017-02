Youssouf Hadji est en souffrance cette saison tout comme son club, Nancy. Dernier de Ligue 1, les Nancéien sont la moins bonne attaque du championnat. Youssouf Hadji n’a pas encore marqué cette saison, et ce malgré ses 16 matches au compteur. Dans un entretien donné à L’Est Républicain, le marocain s’est confié sur sa saison et son avenir.

« C’est une situation que je vis mal, je ne le cache pas, mais je sais aussi que je dois persévérer. Pour les attaquants, il suffit parfois d’un déclic, mais ce déclic ne vient pas tout seul. Cela passe par beaucoup de travail. Dans ma carrière, j’ai souvent fonctionné par série. Je ne me décourage pas du tout. » En fin de contrat en juin prochain, l’attaquant de 25 ans souhaite prolonger. « J’ai encore l’envie de jouer, j’espère prolonger. Physiquement, les sensations sont bonnes. Je trouve que Pablo, Vincent et tout le staff me gèrent bien. J’accepte sans problème le fait de moins jouer. »