Le FC Nantes vit une saison compliquée. Malgré un regain de forme depuis l’arrivée de Sergio Conceiçao, les Canaris sont 13 mais à seulement 3 points du premier relégable, Dijon. En termes d’attaque seule la lanterne rouge Nancy (18 buts marqués) fait pire que le FC Nantes (19 buts marqués). Yacine Bammou (22 matches, 1 but) est en difficulté lui aussi et est pris en grippe par ses supporters.

En effet, depuis une altercation avec son coéquipier Fernando Aristeguieta, le Marocain ne fait plus l’unanimité, et l’attaquant ne comprend pas vraiment. « Au début ça m’a étonné. Maintenant je fais avec, même si bien sûr ça ne fait pas plaisir à entendre et ça me travaille un peu. J’espère vraiment que ça va s’arranger. C’était une broutille et j’en ai reparlé avec Nando par la suite, il n’y avait pas de problème entre nous. Je ne comprends pas pourquoi les supporters m’en veulent encore à ce point. J’aurais pourtant besoin de leur aide en ce moment... » a-t-il confié à Presse Océan.